На реке Колыма в Якутии из-за предстоящего паводка заранее готовятся к эвакуации

Петербургская компания "Аскрин" отремонтирует видеооборудование "Газпрома"Банк историй успеха 16 мая, 9:01
Новосибирское УФАС заподозрило муниципальную аптечную сеть в нарушениях при закупкахСибирь 16 мая, 8:01
Слушания в CAS по делам отстраненных российских лыжников заняли 11 часовСпорт 16 мая, 7:32
Глава МЧС России Пучков прибыл в Тюмень для контроля за паводковой ситуациейПроисшествия 16 мая, 7:06
"Бостон" вышел в полуфинал плей-офф НБА, где сыграет с "Кливлендом"Спорт 16 мая, 6:13
Дождливая, прохладная и ветреная погода ожидается в Московском регионеМосква 16 мая, 6:05
Флагман ТОФ крейсер "Варяг" прибыл в Сингапур для участия в международной выставкеАрмия и ОПК 16 мая, 6:00
"Известия": Минкультуры сократит поддержку игровых кинопроектовКультура 16 мая, 5:46
Передача Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Оттаву" во втором матче серии плей-офф НХЛСпорт 16 мая, 5:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЯКУТСК, 16 мая. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Заблаговременная эвакуация детей, стариков, больных и беременных женщин будет осуществлена на реках Колыма и Алазея в Якутии, где в этом году ожидается наибольший подъем воды во время паводка. Об этом ТАСС сообщил глава Среднеколымского района Якутии Евгений Слепцов.
"В ближайшие трое суток река Колыма вскроется у города Среднеколымска. Большие опасения у нас по реке Алазея, где прогнозируются уровни воды, превышающие критические отметки, поэтому население двух сел, расположенных на этой реке, готовится к заблаговременной эвакуации. Дети будут отправлены в летние лагеря, выпускники школ будут перевезены в районный центр, старики, беременные женщины и маленькие дети будут эвакуироваться по линии минздрава", - сказал он.
В общей сложности в районе к эвакуации готовы 900 человек. "Для остального населения подготовлены пункты временного размещения, и они будут вывозиться во время паводка. Скот и лошади будут отогнаны на возвышенные места. На месте находится мобильная группировка, в составе которой Служба спасения, МЧС и руководители министерств и ведомств", - сказал Слепцов.
В Верхнеколымском районе имеется угроза подтопления взлетной полосы, которая будет находится в затопленном состоянии в течении месяца. Для перевозки людей будут организованы стыковочные рейсы на вертолетах.
Нынешняя зима выдалась аномальной для северных и арктических районов Якутии, где за месяц выпала пятимесячная норма осадков, что побило 40-летний рекорд. Как сказал ТАСС Евгений Слепцов, снег в колымской группе районов до сих пор не сошел и имеется его метровый запас. "Поэтому и воды в реках будет много, но мы готовы. Все население предупреждено, силы и средства наготове", - сказал он.
По данным МЧС, на реке Колыма накануне осуществилось вскрытие реки на территории Магаданской области, на участке Сеймчан - Коркодон (в 76 км до границы с Якутией, 145 км до поселка Зырянка Верхнеколымского района). По прогнозу, 18-22 мая ожидается вскрытие реки на территории республики, на участке Зырянка - Среднеколымск.