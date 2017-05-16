На реке Колыма в Якутии из-за предстоящего паводка заранее готовятся к эвакуации

ЯКУТСК, 16 мая. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Заблаговременная эвакуация детей, стариков, больных и беременных женщин будет осуществлена на реках Колыма и Алазея в Якутии, где в этом году ожидается наибольший подъем воды во время паводка. Об этом ТАСС сообщил глава Среднеколымского района Якутии Евгений Слепцов.

"В ближайшие трое суток река Колыма вскроется у города Среднеколымска. Большие опасения у нас по реке Алазея, где прогнозируются уровни воды, превышающие критические отметки, поэтому население двух сел, расположенных на этой реке, готовится к заблаговременной эвакуации. Дети будут отправлены в летние лагеря, выпускники школ будут перевезены в районный центр, старики, беременные женщины и маленькие дети будут эвакуироваться по линии минздрава", - сказал он.

В общей сложности в районе к эвакуации готовы 900 человек. "Для остального населения подготовлены пункты временного размещения, и они будут вывозиться во время паводка. Скот и лошади будут отогнаны на возвышенные места. На месте находится мобильная группировка, в составе которой Служба спасения, МЧС и руководители министерств и ведомств", - сказал Слепцов.

В Верхнеколымском районе имеется угроза подтопления взлетной полосы, которая будет находится в затопленном состоянии в течении месяца. Для перевозки людей будут организованы стыковочные рейсы на вертолетах.

Нынешняя зима выдалась аномальной для северных и арктических районов Якутии, где за месяц выпала пятимесячная норма осадков, что побило 40-летний рекорд. Как сказал ТАСС Евгений Слепцов, снег в колымской группе районов до сих пор не сошел и имеется его метровый запас. "Поэтому и воды в реках будет много, но мы готовы. Все население предупреждено, силы и средства наготове", - сказал он.

По данным МЧС, на реке Колыма накануне осуществилось вскрытие реки на территории Магаданской области, на участке Сеймчан - Коркодон (в 76 км до границы с Якутией, 145 км до поселка Зырянка Верхнеколымского района). По прогнозу, 18-22 мая ожидается вскрытие реки на территории республики, на участке Зырянка - Среднеколымск.