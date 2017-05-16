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Полиция проверяет данные о распылении перцового газа в квартире многодетной семьи в Москве

Происшествия
16 мая, 9:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

По данным СМИ, в результате инцидента были госпитализированы семь человек, четверо из них дети

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Полиция проверяет информацию СМИ о неизвестном, распылившем газ из перцового баллончика в квартире многодетной семьи на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.

"В настоящее время проводится проверка по данной публикации СМИ", - сказал собеседник агентства.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что неизвестный мужчина позвонил в квартиру на Профсоюзной улице и, когда жильцы открыли дверь, распылил газ из перцового баллончика и сбежал. В результате были госпитализированы семь человек, четверо из них дети.

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