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В московских аэропортах из-за непогоды отменены 13 рейсов, еще 21 задержан

Происшествия
16 мая, 9:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

В Москве объявлено штормовое предупреждение

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© Сергей Бобылев/ТАСC

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Тринадцать авиарейсов отменены, еще 21 задерживается в аэропортах Москвы во вторник из-за непогоды. Об этом сообщается на портале "Яндекс. Расписание".

По данным на 09:10 мск, в аэропорту Шереметьево отменены четыре рейса, восемь задерживаются. В Домодедове отменены восемь рейсов, еще 13 будут выполнены с опозданием. В аэропорту Внуково отменен один рейс, все рейсы из аэропорта Жуковский будут выполнены по расписанию.

Как сообщили в столичном Метеобюро, в Москве объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 15 м/ с и выше. Отмечается, что погоду в Москве 16 мая будет определять атмосферный фронт скандинавского циклона, весь день будет дождь.

Автомобилистам рекомендовано не парковаться под деревьями, а пешеходам - сторониться рекламных конструкций и дорожных знаков.

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