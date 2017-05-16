Обвинение просит для экс-сенатора Цыбко 14 лет колонии строгого режима

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Сторона обвинения на заседании по делу обвиняемого во взяточничестве экс-сенатора Константина Цыбко попросила назначить для него наказание в виде 14 лет лишения свободы и штрафа, сообщила журналистам пресс-секретарь городского суда Озерска (Челябинская область) Наталья Карпова.
"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказания сторона обвинения просит назначить Цыбко 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в госорганах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях сроком на три года. Также обвинение предлагает назначить штраф в размере 500 миллионов рублей", - сказала она.
В пресс-службе суда добавили, что сторона обвинения потребовала конфисковать в собственность государства имущество, полученное в результате преступных действий. "Обвинение просит обратить в собственность государства долю в размере одной третьей квартиры в Москве, принадлежащую Цыбко Константину Валерьевичу, долю в размере одной третьей квартиры в Москве, принадлежащую Цыбко Валерию Федоровичу (отцу - прим. ТАСС), долю в размере одной третьей квартиры в Москве, принадлежащую Гирко Нине Андреевне (матери), гараж в Москве, принадлежащий Цыбко Валерию Федоровичу. Кроме того, меру пресечения предложено изменить с подписки о невыезде на заключение под стражу, взять Цыбко под стражу в зале суда", - сказал Карпова, добавив, что во вторник на судебном заседании будет выступать сторона защиты.
Цыбко обвиняется в получении взяток на 27,5 млн рублей. По версии следствия, Цыбко, будучи избранным представителем Заксобрания Челябинской области в Совет Федерации, использовал авторитет и значимость занимаемой должности для назначения на пост главы администрации Озерского городского округа Челябинской области своего знакомого - Евгения Тарасова. За оказанную услугу он получил не менее 17,5 млн рублей в 2012 году.
Кроме того, как полагает следствие (расследование проводил СК - прим. ТАСС), в феврале-апреле 2011 года Цыбко лично и через посредников получил взятку в размере 10 млн рублей от одного из предпринимателей за покровительство. В его интересах сенатор неоднократно обращался к должностным лицам правительства Челябинской области и администрации Озерского городского округа с предложениями реализовывать проекты строительства жилья и объектов инфраструктуры, оказания населению транспортных и информационных услуг через фирмы, подконтрольные бизнесмену, отметили в надзорном ведомстве.
25 июня 2014 года Совет Федерации лишил Цыбко неприкосновенности на период расследования уголовного дела. Позже Челябинский политсовет "Единой России" приостановил его членство в партии до окончания следствия. В апреле 2015 года Басманный суд Москвы наложил арест на имущество Цыбко и квартиру его родителей.