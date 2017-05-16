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Природоохранная прокуратура проверит информацию о свалке ртутных ламп под Астраханью

Происшествия
16 мая, 12:16 UTC+3 АСТРАХАНЬ /Корр. ТАСС, Елена Поротикова

Отходы первого класса опасности обнаружили региональные активисты Общероссийского народного фронта

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АСТРАХАНЬ, 16 мая. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Астраханская межрайонная природоохранная прокуратура проверит информацию о незаконной свалке ртутных ламп в селе Новоурусовка в Красноярском районе области, в 25 км от Астрахани. Отходы первого класса опасности обнаружили региональные активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ), сообщил во вторник ТАСС исполняющий обязанности астраханского природоохранного прокурора Алексей Юдин.

"Начали проверку. Это вопиющий факт, поэтому без внимания не оставим. Сейчас запросили информацию из различных органов контроля. Завершим проверку в конце мая", - сказал Юдин.

Как уточнил ТАСС официальный представитель астраханского отделения ОНФ Михаил Путилин, "кладбище" ртутных ламп обнаружено на территории заброшенного молокозавода. Причем незаконная свалка не ограждена - рядом расположены частные дома, по соседству пасутся коровы.

"Там тысячи этих ртутных ламп, скопления есть в разных местах, причем некоторые лампы разбитые. А ведь сейчас прошли ливни, идет половодье. опасные вещества попадают в грунт, смываются, и можно только предположить, какую огромную угрозу это все несет в себе. Только по предварительным оценкам на ликвидацию загрязнения придется потратить сотни тысяч рублей", - отметил Путилин.

Представитель ОНФ также добавил, что опасные отходы удалось обнаружить благодаря местным жителям, которые занесли это место в интерактивную карту свалок (проект ОНФ). По данным администрации района, данная территория находится в частной собственности, причем владелец проживает за пределами региона.

Ртутные лампы представляют серьезную опасность, поскольку при их повреждении ртуть быстро испаряется. Она также может попасть в почву и в подземные воды. В соответствии с требованиями природоохранного законодательства, сбор таких отходов производится раздельно от других отходов, они должны храниться в специальной таре, обеспечивающей безопасность.

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