В трех субъектах РФ ввели режим ЧС из-за паводка

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ИШИМ /Тюменская область/, 16 мая. /ТАСС/. Режим ЧС введен в трех субъектах РФ из-за прохождения весеннего паводка. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков по итогам заседания правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое прошло в Тюменской области.
"Мы вводим режим "чрезвычайная ситуация" на территории Тюменской, Омской и Кировской областей", - сказал министр. По его словам, вводится также федеральный уровень реагирования, режим ЧС начал действовать с 10:00 мск вторника.
Говоря о ситуации в Ишимском районе Тюменской области, Пучков отметил, что ее удалось стабилизировать.
"Главное - не допущена гибель людей", - сказал министр. Он отметил, что паводок смещается в другие районы Тюменской области и проходит в других регионах. "Ситуация требует от нас собранности и особой бдительности", - подчеркнул глава МЧС.