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В трех субъектах РФ ввели режим ЧС из-за паводка

Происшествия
16 мая, 12:57 UTC+3 область/ 16, мая. /ТАСС

Режим действует на территории Тюменской, Омской и Кировской областей

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ИШИМ /Тюменская область/, 16 мая. /ТАСС/. Режим ЧС введен в трех субъектах РФ из-за прохождения весеннего паводка. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков по итогам заседания правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое прошло в Тюменской области.

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© Михаил Почуев/ТАСС

В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели с вертолета места подтоплений

"Мы вводим режим "чрезвычайная ситуация" на территории Тюменской, Омской и Кировской областей", - сказал министр. По его словам, вводится также федеральный уровень реагирования, режим ЧС начал действовать с 10:00 мск вторника.

Говоря о ситуации в Ишимском районе Тюменской области, Пучков отметил, что ее удалось стабилизировать.

"Главное - не допущена гибель людей", - сказал министр. Он отметил, что паводок смещается в другие районы Тюменской области и проходит в других регионах. "Ситуация требует от нас собранности и особой бдительности", - подчеркнул глава МЧС.

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