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Полиция ввела план "Перехват" после вооруженного нападения на юге Москвы

Происшествия
16 мая, 13:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Неизвестные ранили мужчину в ногу из неустановленного оружия и забрали крупную сумму денег

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Полиция разыскивает неизвестных, совершивших вооруженное нападение на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.

"Около дома 10, корпус 1, на 4-м Верхнем Михайловском проезде несколько неизвестных забрали у мужчины крупную сумму денег и ранили в ногу из неустановленного оружия", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили в главке, для розыска преступников введен план "Перехват". В настоящее время устанавливается число нападавших, а также размер похищенной суммы у потерпевшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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