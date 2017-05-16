Полиция ввела план "Перехват" после вооруженного нападения на юге Москвы

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Полиция разыскивает неизвестных, совершивших вооруженное нападение на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.

"Около дома 10, корпус 1, на 4-м Верхнем Михайловском проезде несколько неизвестных забрали у мужчины крупную сумму денег и ранили в ногу из неустановленного оружия", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили в главке, для розыска преступников введен план "Перехват". В настоящее время устанавливается число нападавших, а также размер похищенной суммы у потерпевшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.