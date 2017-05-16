Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.05:
$ 56.26
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд оштрафовал координатора "Открытой России" Баронову на 20 тыс. рублей

Происшествия
16 мая, 13:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Активистке вменяется часть 1 статьи 20.2 КоАП - нарушение организатором установленного порядка при проведении несанкционированной акции, прошедшей 29 апреля в центре Москвы

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тыс. рублей координатора движения "Открытая Россия" Марию Баронову за нарушение порядка проведения публичного мероприятия. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Сергей Бадамшин.

"Суд назначил Бароновой штраф в размере 20 тыс. рублей", - сказал адвокат, добавив, что обжалует данное решение.

Административный протокол в отношении Бароновой был составлен по части 1 статьи 20.2 КоАП за нарушение организатором установленного порядка при проведении несанкционированной акции, прошедшей 29 апреля в центре Москвы. Санкция по данной статье влечет наложение административного штрафа в размере от 10 до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

Ранее представители "Открытой России" сообщали, что намерены провести 10-тысячное шествие по Славянской площади, Старой площади и улице Ильинке, в конце которого передать в администрацию президента петиции.

Власти Москвы разрешили акцию, изменив маршрут шествия с запрошенной в заявке Славянской площади на проспект Академика Сахарова. Отказ по заявленному маршруту в мэрии Москвы объяснили ремонтными работами, отметив, что проведение публичного мероприятия в этом месте создаст неудобства и для пешеходов, и для автомобилистов.

Организаторы акции отказались от предложенного варианта. Так как организаторы не согласовали изменение места и времени мероприятия, его проведение запрещается. Прокуратура Москвы вынесла организаторам - Марии Бароновой и Якову Ермакову - предостережения о недопустимости нарушения закона.

Как следует из протокола, сбор граждан проводился у памятника Кириллу и Мефодию, после чего по призыву Бароновой собравшиеся последовали к приемной президента РФ. Баронова, находясь у здания приемной, неоднократно давала интервью и призывала граждан к подаче заявлений.

В месте сбора на Ильинке Бароновой была организована раздача листовок в виде заявлений с указанием даты и места проведения мероприятия. По данным ГУ МВД России по столице, участие в несанкционированной акции в Москве 29 апреля приняли порядка 250 человек, нарушений общественного порядка не допущено не было.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
5
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели с вертолета места подтоплений
9
Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тимур Бекмамбетов возглавил рейтинг самых успешных российских режиссеров по версии Forbes
2
При взрыве газа в жилом доме в Волгограде погибли два человека
3
Кремль напомнил о принципе взаимности в вопросе контрмер на новые санкции Киева
4
Трамп заявил, что поделился с Россией данными по борьбе с терроризмом
5
Кремль не намерен отвечать на вопрос Познера к Путину по приговору Соколовскому
6
Украина разрешила арест имущества "Газпрома"
7
Украина заблокировала Яндекс и "ВКонтакте"
Темы дня
Загрузка...
Реклама