Суд оштрафовал координатора "Открытой России" Баронову на 20 тыс. рублей

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тыс. рублей координатора движения "Открытая Россия" Марию Баронову за нарушение порядка проведения публичного мероприятия. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Сергей Бадамшин.

"Суд назначил Бароновой штраф в размере 20 тыс. рублей", - сказал адвокат, добавив, что обжалует данное решение.

Административный протокол в отношении Бароновой был составлен по части 1 статьи 20.2 КоАП за нарушение организатором установленного порядка при проведении несанкционированной акции, прошедшей 29 апреля в центре Москвы. Санкция по данной статье влечет наложение административного штрафа в размере от 10 до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

Ранее представители "Открытой России" сообщали, что намерены провести 10-тысячное шествие по Славянской площади, Старой площади и улице Ильинке, в конце которого передать в администрацию президента петиции.

Власти Москвы разрешили акцию, изменив маршрут шествия с запрошенной в заявке Славянской площади на проспект Академика Сахарова. Отказ по заявленному маршруту в мэрии Москвы объяснили ремонтными работами, отметив, что проведение публичного мероприятия в этом месте создаст неудобства и для пешеходов, и для автомобилистов.

Организаторы акции отказались от предложенного варианта. Так как организаторы не согласовали изменение места и времени мероприятия, его проведение запрещается. Прокуратура Москвы вынесла организаторам - Марии Бароновой и Якову Ермакову - предостережения о недопустимости нарушения закона.

Как следует из протокола, сбор граждан проводился у памятника Кириллу и Мефодию, после чего по призыву Бароновой собравшиеся последовали к приемной президента РФ. Баронова, находясь у здания приемной, неоднократно давала интервью и призывала граждан к подаче заявлений.

В месте сбора на Ильинке Бароновой была организована раздача листовок в виде заявлений с указанием даты и места проведения мероприятия. По данным ГУ МВД России по столице, участие в несанкционированной акции в Москве 29 апреля приняли порядка 250 человек, нарушений общественного порядка не допущено не было.