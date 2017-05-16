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При взрыве газа в жилом доме в Волгограде погибли два человека

Происшествия
16 мая, 13:39 дата обновления: 16 мая, 15:07 UTC+3

В результате инцидента целиком обрушился подъезд

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© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Волгограде.

Как сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС РФ по Волгоградской области, в результате взрыва обрушился один подъезд.

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"Взрыв газа произошел в четырехэтажном жилом доме, когда там работали газовые службы", - сказал собеседник агентства. По его словам, "произошло обрушение межэтажных перекрытий третьего подъезда, по предварительным данным, разрушены 12 квартир с четвертого по первый этажи".

Из дома эвакуированы около 40 человек, для них подготовлен пункт временного размещения, где людей обеспечат всем необходимым.

По предварительным данным, в результате взрыва ранены погибли два и ранены восемь человек, сообщили ТАСС в Центре медицины катастроф. На месте происшествия по адресу Университетский проспект, 60 работают пожарно-спасательные подразделения, ведется разбор завалов, выставлено оцепление. Задействованы почти 60 спасателей. 

На место выехали губернатор Андрей Бочаров и глава города Андрей Косолапов, сообщили ТАСС в пресс-службе обладминистрации. "Вызов поступил в 13.09 по мск. Первая бригада медиков прибыла на место в 13.16. Сейчас там работают 10 бригад медиков", - уточнили в пресс-службе. Также известно, что к месту инцидента отправились следователи СК.

Решение о дальнейшей эксплуатации дома будет принято после экспертного заключения.

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