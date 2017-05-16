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Третий за сутки пенсионер в Японии протаранил на автомобиле жилое здание

Происшествия
16 мая, 14:05 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев

Управлявшего автомобилем 80-летнего японца арестовали на месте происшествия

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ТОКИО, 16 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Третий за сутки инцидент, в котором автомобиль, управляемый пенсионером, врезается в жилое здание, произошел в Японии. Последний, как сообщили местные правоохранительные органы, произошел в городе Сендай (префектура Мияги).

Там легковой автомобиль на полном ходу протаранил здание аптеки. Никто из находившихся внутри работников и посетителей не пострадал. Управлявшего автомобилем 80-летнего японца арестовали на месте происшествия.

Два схожих инцидента также произошли в городах Ота и Сайтама. В Оте автомобиль с пожилым водителем протаранил стеклянную стену супермаркета - там пенсионер честно признался полиции, что перепутал педали газа и тормоза. В Сайтаме грузовик столкнулся с легковым автомобилем и под действием силы удара пробил стеклянную стену парикмахерской, расположенной на первом этаже. Травмы получили водители обеих машин, а также сотрудник заведения. Клиентов в парикмахерской в это время не было.

2 мая похожий инцидент был и в японском городе Оита на острове Кюсю. Легковой автомобиль протаранил там входные двери больницы и около 20 метров проехал по первому этажу госпиталя. Травмы различной тяжести получили тогда 13 человек, включая женщину в возрасте 70 лет, находившуюся за рулем машины.

Инциденты с автомобилями, которыми управляют пожилые водители, превратились в последнее время в серьезную проблему в Японии, где ускоряется процесс старения населения. В настоящее время на лиц в возрасте старше 65 лет приходится 26,6% жителей страны.

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