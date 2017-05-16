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Генпрокуратура ФРГ исключила версию теракта при взрыве рядом с автобусом "Боруссии"

Происшествия
16 мая, 14:52 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Михаил Щербаков

Дальнейшим расследованием инцидента будет заниматься уже прокуратура Дортмунда

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© Marius Becker/dpa via AP

БЕРЛИН, 16 мая. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Генеральная прокуратура Германии исключила версию терроризма в ходе расследования взрывов, прогремевших в 11 апреля в Дортмунде при проезде автобуса с футболистами клуба "Боруссия". Об этом сообщает офис главного государственного обвинителя.

Дальнейшее расследование Генпрокуратура вернула в прокуратуру города Дортумнд.

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