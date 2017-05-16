По факту взрыва в жилом доме в Волгограде возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обрушения подъезда жилого дома в Волгограде, где погибли два человека.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

По предварительным данным, во вторник около 13.00 мск в четырехэтажном многоквартирном жилом доме на Университетском проспекте произошел хлопок, в результате которого обрушились все межэтажные перекрытия одного из подъездов.

На месте обнаружены тела двух погибших - мужчины и женщины, их личности устанавливаются. Еще восемь человек пострадали. "Разбор завалов продолжается, уточняются данные о других жертвах обрушения", - добавили в СК.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и допрашивают очевидцев, назначается комплекс необходимых судебных экспертиз.