По факту взрыва в жилом доме в Волгограде возбуждено уголовное дело

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обрушения подъезда жилого дома в Волгограде, где погибли два человека.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
По предварительным данным, во вторник около 13.00 мск в четырехэтажном многоквартирном жилом доме на Университетском проспекте произошел хлопок, в результате которого обрушились все межэтажные перекрытия одного из подъездов.
На месте обнаружены тела двух погибших - мужчины и женщины, их личности устанавливаются. Еще восемь человек пострадали. "Разбор завалов продолжается, уточняются данные о других жертвах обрушения", - добавили в СК.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и допрашивают очевидцев, назначается комплекс необходимых судебных экспертиз.