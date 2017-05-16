Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.05:
$ 56.26
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

По факту взрыва в жилом доме в Волгограде возбуждено уголовное дело

Происшествия
16 мая, 15:23 UTC+3

Случившееся квалифицировали как выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обрушения подъезда жилого дома в Волгограде, где погибли два человека.

Смотрите также
На месте взрыва бытового газа в Волгограде, 16 мая

Взрывы газа с человеческими жертвами в многоквартирных домах в РФ с 2016 г. Досье

Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

По предварительным данным, во вторник около 13.00 мск в четырехэтажном многоквартирном жилом доме на Университетском проспекте произошел хлопок, в результате которого обрушились все межэтажные перекрытия одного из подъездов.

На месте обнаружены тела двух погибших - мужчины и женщины, их личности устанавливаются. Еще восемь человек пострадали. "Разбор завалов продолжается, уточняются данные о других жертвах обрушения", - добавили в СК.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и допрашивают очевидцев, назначается комплекс необходимых судебных экспертиз.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Взрыв газа в Волгограде
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
9
Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Яндекс" назвал действия властей Украины санкциями против самих украинцев
2
В США умер киноактер Олег Видов
3
Кремль не намерен отвечать на вопрос Познера к Путину по приговору Соколовскому
4
Кремль напомнил о принципе взаимности в вопросе контрмер на новые санкции Киева
5
Монорельсовую дорогу в Москве переделают в трамвайные линии
6
Алексей Баталов переведен из больницы в реабилитационный центр
7
Тимур Бекмамбетов возглавил рейтинг самых успешных российских режиссеров по версии Forbes
Темы дня
Загрузка...
Реклама