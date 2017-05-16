Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.05:
$ 56.26
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Взрыв в Волгограде произошел из-за повреждения газопровода при незаконном подключении

Происшествия
16 мая, 15:35 дата обновления: 16 мая, 16:39 UTC+3

Губернатор региона Андрей Бочаров сообщил, что официального разрешения на соответствующие работы не было

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС/Ruptly

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Взрыв бытового газа в жилом доме в Волгограде произошел из-за повреждения газовой трубы рабочими, пытавшимися незаконно осуществить подключение к водоводу. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Смотрите также

Спасатели извлекли тела двух погибших при обрушении подъезда в Волгограде

По факту взрыва в жилом доме в Волгограде возбуждено уголовное дело

При взрыве газа в жилом доме в Волгограде погибли два человека

"Это преступная халатность тех лиц, которые пытались незаконно подключиться к водоводу. Во время этих работ, разрешения на которые не было, был поврежден трубопровод с газом", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Бочаров подчеркнул, что работы одна из компаний вела вне здания, с внешней стороны. "Разрешительной документации на проведение работ у нее не было", - добавил он.

Губернатор напомнил, что Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту взрыва, в рамках которого будут устанавливаться виновные.

"Будет установлена вина каждого, в том числе работников, которые повредили газопровод", - подчеркнул он.

Губернатор добавил, что в доме 45 квартир, в которых зарегистрированы 97 человек, в том числе шесть детей. По словам главы региона, все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

"Им оказывается необходимая медицинская помощь, проблем с медикаментами нет", - сказал Бочаров.

Количество людей, которые могут находиться под завалами, пока неизвестно. "Под завалами внизу в подвале дома находился магазин. К данному объекту невозможно подойти", - пояснил Бочаров. Люди также могут находиться под завалами по другую сторону здания.

По данным Следственного комитета, погибли два человека - мужчина и женщина, вместе с тем источник сообщает о третьем погибшем. Восемь человек пострадали и госпитализированы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Взрыв газа в Волгограде
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
9
Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Яндекс" назвал действия властей Украины санкциями против самих украинцев
2
В США умер киноактер Олег Видов
3
Кремль не намерен отвечать на вопрос Познера к Путину по приговору Соколовскому
4
Кремль напомнил о принципе взаимности в вопросе контрмер на новые санкции Киева
5
Монорельсовую дорогу в Москве переделают в трамвайные линии
6
Алексей Баталов переведен из больницы в реабилитационный центр
7
Тимур Бекмамбетов возглавил рейтинг самых успешных российских режиссеров по версии Forbes
Темы дня
Загрузка...
Реклама