Взрыв в Волгограде произошел из-за повреждения газопровода при незаконном подключении

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Взрыв бытового газа в жилом доме в Волгограде произошел из-за повреждения газовой трубы рабочими, пытавшимися незаконно осуществить подключение к водоводу. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

"Это преступная халатность тех лиц, которые пытались незаконно подключиться к водоводу. Во время этих работ, разрешения на которые не было, был поврежден трубопровод с газом", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Бочаров подчеркнул, что работы одна из компаний вела вне здания, с внешней стороны. "Разрешительной документации на проведение работ у нее не было", - добавил он.

Губернатор напомнил, что Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту взрыва, в рамках которого будут устанавливаться виновные.

"Будет установлена вина каждого, в том числе работников, которые повредили газопровод", - подчеркнул он.

Губернатор добавил, что в доме 45 квартир, в которых зарегистрированы 97 человек, в том числе шесть детей. По словам главы региона, все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

"Им оказывается необходимая медицинская помощь, проблем с медикаментами нет", - сказал Бочаров.

Количество людей, которые могут находиться под завалами, пока неизвестно. "Под завалами внизу в подвале дома находился магазин. К данному объекту невозможно подойти", - пояснил Бочаров. Люди также могут находиться под завалами по другую сторону здания.

По данным Следственного комитета, погибли два человека - мужчина и женщина, вместе с тем источник сообщает о третьем погибшем. Восемь человек пострадали и госпитализированы.