Завербованный в ИГ тольяттинский студент осужден на два года строгого режима

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САМАРА, 16 мая. /Корр.ТАСС Алексей Соколов/. Приволжский окружной военный суд вынес приговор студенту Тольяттинского госуниверситета, планировавшему принять участие в боевых действиях в Сирии на стороне террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Суд признал подсудимого виновным в приготовлении к участию в деятельности террористической организации и приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщили в пресс- службе суда.
Как сообщал ранее ТАСС, в октябре 2016 года сотрудники Управления ФСБ РФ по Самарской области задержали 18-летнего студента Тольяттинского госуниверситета. По данным следствия, молодой человек, имеющий гражданство одной из среднеазиатских республик, через интернет был завербован в ИГ для обучения в специальном лагере и участия в боевых действиях в Сирии на стороне террористов.
Как отмечают следственные органы, вербовщик ИГ проинструктировал студента о том, как из России добраться до Сирии через Турцию, и приобрел ему билеты на авиарейсы Самара - Москва и Москва - Стамбул, так как у молодого человека не было денег.
Вскоре после этого студент был задержан сотрудниками ФСБ и дал признательные показания. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ "Приготовление к участию в деятельности террористической организации".