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Суд выдворил из РФ раввина еврейской общины, не имевшего разрешения на работу

Происшествия
16 мая, 17:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Раввин общины "Среди своих" Йосеф Херсонски также был оштрафован на 5 тыс. рублей

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы оштрафовал на 5 тыс. руб. и постановил выдворить из РФ раввина еврейской общины "Среди своих" Йосефа Херсонски. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.

"Суд признал Херсонски Йосефа виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 18.10 КоАП ("Осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в РФ без разрешения на работу, совершенное в городе федерального значения Москве"). Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. руб. с выдворением из Российской Федерации", - сказала она.

В судебном заседании Херсонски вину не признал, заявив, что с 5 февраля 2009 года осуществляет трудовую деятельность в качестве консультанта "Религиозной организации ортодоксального иудаизма - Московской марьинорощинской еврейской общины". В его обязанности входит консультирование по вопросам религии.

"Также Херсонски зарегистрирован руководителем ликвидационной комиссии (ликвидатором) "Образовательного центра "Среди своих", который с момента регистрации по настоящее время деятельности не осуществлял, о чем свидетельствуют нулевые отчеты", - рассказала Мышелова.

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