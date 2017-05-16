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Суд продлил домашний арест замглавы Эрмитажа по делу о хищении в музее

Происшествия
16 мая, 17:52 дата обновления: 16 мая, 18:00 UTC+3

Михаил Новиков останется под арестом до 28 августа

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МОСКВА, 16 мая./ТАСС/. Лефортовский суд Москвы продлил до 28 августа срок домашнего ареста заместителю директора Государственного Эрмитажа Михаилу Новикову по делу о хищениях в особо крупном размере при реализации контрактов в Запасном доме Зимнего дворца, сообщила корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и продлить в отношении Новикова меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 28 августа", - огласила решение судья. При этом Новикову разрешили двухчасовые прогулки на придомовой территории.

Заседание суда по просьбе прокуратуры проходило в закрытом режиме, следствие и защита данное ходатайство поддержали.

Новиков является фигурантом дела о хищениях в особо крупном размере при реализации контрактов в Запасном доме Зимнего дворца.

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