Режим ЧС введен в Волгоградской области после взрыва газа в доме

ВОЛГОГРАД, 16 мая. /ТАСС/. Режим ЧС введен в Волгоградской области после взрыва газа в жилом доме в Волгограде, сообщил журналистам губернатор области Андрей Бочаров.

"В настоящее время подписано постановление о введении в Волгоградской области (режима) чрезвычайной ситуации", - сказал он.

Глава региона добавил, что при взрыве пострадали 16 квартир, 12 из которых полностью разрушены. "Все детальные работы (на месте ЧП) будут проведены после того, как будут устранены все препятствия, чтобы сотрудники МЧС не получили травмы", - добавил Бочаров.

При взрыве бытового газа в жилом доме три человека погибли, 11 пострадали. Причиной ЧП стало, по предварительным данным, повреждение газопровода при незаконном подключении к водоводу, а работы выполняла компания, не имевшая на них разрешения. По данным СУ СК РФ по Волгоградской области, ремонтников нанял владелец расположенного вблизи дома киоска, работы проводились без согласования с газовыми службами.