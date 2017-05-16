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Установлены личности двух из трех погибших при взрыве газа в доме в Волгограде

Происшествия
16 мая, 19:12 дата обновления: 16 мая, 19:20 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 16, мая. /ТАСС

Погибшими оказались работник Волгоградгаза и жительница одной из квартир

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ВОЛГОГРАД, 16 мая. /ТАСС/. Установлены личности двух из трех погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Волгограде. Об этом сообщил журналистам руководитель областного следственного управления Следственного комитета России Михаил Музраев.

"Личности двух погибших установлены - это работник Волгоградгаза и жительница одной из квартир. Есть еще тело, личность которого устанавливается", - сказал он.

По словам главы областного управления Следственного комитета России, проверяется информация о том, что под завалами еще могут находиться люди. На первом этаже дома был расположен магазин. "Установлено, что продавец и лица, находившиеся минут за 15 до взрыва, вышли из магазина", - сказал он.

Взрыв газа произошел 16 мая в квартире на первом этаже четырехподъездного дома на Университетском проспекте. В результате три человека погибли, 11 пострадали. Разрушены 12 квартир с четвертого по первый этажи, рухнули перекрытия и часть внешней стены третьего подъезда, повреждены межкомнатные перегородки. Причиной ЧП стало повреждение газопровода при незаконном подключении к водоводу, а работы выполняла компания, не имевшая на них разрешения.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обрушения подъезда дома по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" УК РФ.

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По факту взрыва в жилом доме в Волгограде возбуждено уголовное дело

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