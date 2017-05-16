Росгвардия проверяет инцидент между сотрудниками спецсвязи и автолюбителем во Владивостоке

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Росгвардия устанавливает обстоятельства дорожного конфликта с сотрудниками спецсвязи, угрожавшими водителю оружием во Владивостоке. Об этом ТАСС сообщили в департаменте по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии.

"16 мая в сети интернет опубликовано видео дорожного конфликта, на котором люди в форме работников службы специальной связи угрожают оружием автолюбителю на одном из перекрестков Владивостока. В связи с данным инцидентом Главное управление государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии приступило к выяснению обстоятельств произошедшего", - сказали в ведомстве.

Сотрудники Росгвардии установят законность действий работников организации в части соблюдения законодательства в сфере оборота оружия и охранной деятельности. "Росгвардия примет исчерпывающие меры с целью адекватного реагирования и недопустимости подобных происшествий", - добавили в департаменте.