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СМИ: вандалы осквернили памятник советским летчикам в Эстонии

Происшествия
16 мая, 23:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Памятник располагался на частном участке земли, куда был перенесен 9 мая из деревни Ряза

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Неизвестные в эстонском городе Кивиыли осквернили памятник советским летчикам, погибшим во время Второй мировой войны. Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на главу местной организации ветеранов Саркиса Татевосяна, который в связи с произошедшим обратился с заявлением в полицию.

По данным портала, инцидент произошел в ночь на 16 мая. Вандалы нанесли на монумент оскорбительную надпись.

Как отмечается, памятник располагался на частном участке земли, куда был перенесен 9 мая из деревни Ряза в связи с тем, что на прежнем месте его неоднократно оскверняли вандалы.

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