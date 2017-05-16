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Секретная служба задержала правонарушителя, пытавшегося перелезть через ограду Белого дома

Происшествия
16 мая, 23:57 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Официальная резиденция президента США была временно оцеплена

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ВАШИНГТОН, 16 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Секретная служба США, занимающаяся охраной первых лиц государства, задержала очередного правонарушителя, пытавшегося перелезть через ограду Белого дома. Об этом говорится в распространенном сообщении журналистов из пула Белого дома.

"По словам сотрудника Секретной службы, это была очередная попытка перелезть через ограду (Белого дома)", - рассказали они, добавив, что злоумышленник задержан. В связи с инцидентом официальная резиденция президента США была временно оцеплена.

Это уже далеко не первый случай нарушения режима безопасности Белого дома за последнее время. Первый инцидент произошел 10 марта, когда 26-летний житель штата Калифорния Джонатан Трэн смог перелезть через ограду резиденции главы государства, где в то время находился президент США Дональд Трамп. Нарушитель был задержан сотрудниками Секретной службы только через 16 минут после проникновения на закрытую территорию. Когда охранники обыскали Трэна, то обнаружили в его рюкзаке письмо, которое он намеревался передать президенту.

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