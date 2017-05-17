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Из-под завалов дома в Волгограде извлечена третья жертва

Происшествия
17 мая, 1:53 UTC+3 ВОЛГОГРАД /Корр. ТАСС, Игорь Каленич

Погибшая - пожилая женщина 1931 года рождения, она проживала в одной из квартир этого дома

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ВОЛГОГРАД, 17 мая. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Третья жертва извлечена в ходе ночных поисковых работ из-под завалов дома в Волгограде, в котором накануне произошел взрыв газа. Об этом сообщила ТАСС представитель областного следственного управления СК РФ Наталия Куницкая.

"Извлечено тело третьей жертвы ЧП в Волгограде - это пожилая женщина 1931 года рождения, она проживала в одной из квартир этого дома", - сказала Куницкая.

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Источник: на месте взрыва в жилом доме в Волгограде обнаружено тело третьего погибшего

Ранее руководитель областного следственного управления СК РФ Михаил Музраев сказал журналистам на месте ЧП, что установлены личности двух из трех погибших. "Личности двух погибших установлены - это работник Волгоградгаза и жительница одной из квартир. Есть еще погибший, личность которого устанавливается", - сказал он. Однако во вторник вечером начальник ЮРЦ МЧС России Игорь Одер сообщил журналистам, что под завалами "могут находиться еще двое погибших", таким образом количество жертв взрыва газа в Волгограде может увеличиться до четырех.

Как заявил ТАСС представитель областного МЧС Дмитрий Уланов, поисковые работы на месте ЧП продолжаются.

В Волгограде днем 16 мая произошел взрыв газа в квартире на первом этаже четырехэтажного газифицированного кирпичного жилого дома. В результате были разрушены 12 квартир, рухнули перекрытия и часть внешней стены третьего подъезда, повреждены межкомнатные перегородки. Погибли три человека, 11 пострадали, из здания были эвакуированы 40 человек. После взрыва в регионе был введен режим ЧС.

Причиной ЧП, по предварительным данным, стало повреждение газопровода при незаконном подключении к водоводу, а работы выполняла компания, не имевшая на них разрешения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" УК РФ.

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