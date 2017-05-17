СМИ: хакеры разместили порно на табло главного вокзала Вашингтона

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ВАШИНГТОН, 17 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Неизвестные хакеры взломали информационное табло главного железнодорожного вокзала американской столицы Юнион-Стейшн и запустили на нем видеозапись порнографического содержания. Об этом сообщил во вторник телеканал Fox News.
По его данным, инцидент, который продолжался всего несколько минут, произошел в понедельник в вечерний час пик. Представители службы безопасности вокзала сообщили, что информационное табло было взломано хакерами.
Информационное табло, которое остается на данный момент выключенным, было установлено совсем недавно, указал телеканал. Юнион-Стейшн расположен в нескольких минутах ходьбы от Конгресса США.
В прошлую пятницу, 12 мая, хакеры попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows в 74 странах. По всему миру было совершено 45 тыс. кибернападений с использованием вируса-шифровальщика, причем наибольшее число попыток заражений было зафиксировано в России. За расшифровку данных злоумышленники требовали заплатить $600 в криптовалюте Bitcoin. Преступники прибегли к шпионскому программному обеспечению, которое использовало Агентство национальной безопасности США.