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СМИ: хакеры разместили порно на табло главного вокзала Вашингтона

Происшествия
17 мая, 1:56 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

По данным Fox News, инцидент, который продолжался несколько минут, произошел в понедельник в вечерний час пик

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ВАШИНГТОН, 17 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Неизвестные хакеры взломали информационное табло главного железнодорожного вокзала американской столицы Юнион-Стейшн и запустили на нем видеозапись порнографического содержания. Об этом сообщил во вторник телеканал Fox News.

По его данным, инцидент, который продолжался всего несколько минут, произошел в понедельник в вечерний час пик. Представители службы безопасности вокзала сообщили, что информационное табло было взломано хакерами.

Информационное табло, которое остается на данный момент выключенным, было установлено совсем недавно, указал телеканал. Юнион-Стейшн расположен в нескольких минутах ходьбы от Конгресса США.

В прошлую пятницу, 12 мая, хакеры попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows в 74 странах. По всему миру было совершено 45 тыс. кибернападений с использованием вируса-шифровальщика, причем наибольшее число попыток заражений было зафиксировано в России. За расшифровку данных злоумышленники требовали заплатить $600 в криптовалюте Bitcoin. Преступники прибегли к шпионскому программному обеспечению, которое использовало Агентство национальной безопасности США.

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