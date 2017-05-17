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Количество жертв взрыва газа в волгоградском доме возросло до четырех человек

Происшествия
17 мая, 4:12 UTC+3 ВОЛГОГРАД /Корр. ТАСС, Игорь Каленич

Извлечено тело четвертой жертвы ЧП - это девушка 1990 года рождения

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ВОЛГОГРАД, 17 мая. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Четвертая жертва извлечена в ходе ночных поисковых работ из-под завалов дома в Волгограде, в котором накануне произошел взрыв газа. Об этом сообщил ТАСС представитель межведомственного оперативного штаба, развернутого на месте ЧП.

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Под завалами дома в Волгограде могут оставаться люди

Взрыв в Волгограде произошел из-за повреждения газопровода при незаконном подключении

По факту взрыва в жилом доме в Волгограде возбуждено уголовное дело

"Извлечено тело четвертой жертвы ЧП в Волгограде - это девушка 1990 года рождения, по предварительным данным, она проживала в этом доме", - сказал собеседник агентства.

Ранее руководитель областного следственного управления СК РФ Михаил Музраев сказал журналистам на месте ЧП, что установлены личности двух из трех погибших. "Личности двух погибших установлены - это работник Волгоградгаза и жительница одной из квартир. Есть еще погибший, личность которого устанавливается", - сказал он. Ночью из- под завалов была извлечена третья жертва ЧП - пожилая женщина 1931 года, которая проживала в этом доме.

Во вторник вечером начальник ЮРЦ МЧС России Игорь Одер сообщил журналистам, что под завалами "могут находиться еще двое погибших", таким образом количество жертв взрыва газа в Волгограде может увеличиться до четырех человек, что сейчас и произошло. Представитель областного МЧС уточнил ТАСС, что "и после обнаружения и извлечения четвертой жертвы поисковые работы на месте ЧП продолжаются".

В Волгограде днем 16 мая произошел взрыв газа в квартире на первом этаже четырехэтажного газифицированного кирпичного жилого дома. В результате были разрушены 12 квартир, рухнули перекрытия и часть внешней стены третьего подъезда, повреждены межкомнатные перегородки. Погибли 4 человека, 11 пострадали, из здания были эвакуированы 40 человек. После взрыва в регионе был введен режим ЧС.

Причиной ЧП, по предварительным данным, стало повреждение газопровода при незаконном подключении к водоводу, а работы выполняла компания, не имевшая на них разрешения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" УК РФ.

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