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Жителя Владивостока осудили за попытку вывезти в Сеул черную икру и дериваты животных

Происшествия
17 мая, 4:17 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 17, мая. /ТАСС

Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 мая. /ТАСС/. Суд Южно-Сахалинска признал жителя Владивостока виновным в контрабанде осетровой икры и дериватов животных общей стоимостью 4,4 млн рублей, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"Мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере"), суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно", - сказали в пресс- службе.

Суд установил, что мужчина планировал вылететь из аэропорта Южно-Сахалинска в Сеул. В нарушение федерального законодательства, он не задекларировал находившиеся у него дериваты диких животных и икру осетровых рыб общей стоимостью 4,4 млн рублей.

В прокуратуре подчеркнули, что весь контрабандный товар относится к стратегически важным ресурсам, а части животных и вовсе запрещены к вывозу с таможенной территории Таможенного союза.

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