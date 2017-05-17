Жителя Владивостока осудили за попытку вывезти в Сеул черную икру и дериваты животных

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 мая. /ТАСС/. Суд Южно-Сахалинска признал жителя Владивостока виновным в контрабанде осетровой икры и дериватов животных общей стоимостью 4,4 млн рублей, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"Мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере"), суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно", - сказали в пресс- службе.

Суд установил, что мужчина планировал вылететь из аэропорта Южно-Сахалинска в Сеул. В нарушение федерального законодательства, он не задекларировал находившиеся у него дериваты диких животных и икру осетровых рыб общей стоимостью 4,4 млн рублей.

В прокуратуре подчеркнули, что весь контрабандный товар относится к стратегически важным ресурсам, а части животных и вовсе запрещены к вывозу с таможенной территории Таможенного союза.