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В Висконсине из-за торнадо пострадали 20 человек

Происшествия
17 мая, 4:45 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Сильным ветром были повалены десятки деревьев, повреждены здания

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НЬЮ-ЙОРК, 17 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Два десятка человек пострадали во вторник в американском округе Бэррон (штат Висконсин) из-за бурь и торнадо. Об этом сообщил журналистам местного филиала телеканала ABC шериф округа Крис Фицджеральд.

По его словам, смерч прошел вблизи стоянки жилых автоприцепов, многие из них были серьезно повреждены или полностью разрушены. Как отметил страж порядка, поступила информация о гибели одного человека, однако власти пока не могут подтвердить эти данные.

Сильным ветром были повалены десятки деревьев, повреждены здания.

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