В Висконсине из-за торнадо пострадали 20 человек

"Нэшвилл" обыграл "Анахайм" и вышел вперед в серии полуфинала плей-офф НХЛСпорт 17 мая, 5:57
СМИ: Маккейн сравнил ситуацию в администрации Трампа с Уотергейтским скандаломМеждународная панорама 17 мая, 5:19
Народный банк Китая укрепил юань до максимума за три месяца - 6,8635 за долларЭкономика и бизнес 17 мая, 4:59
Глава WTA не согласен с решением о невыдаче Шараповой приглашения на Roland GarrosСпорт 17 мая, 4:42
Количество жертв взрыва газа в волгоградском доме возросло до четырех человекПроисшествия 17 мая, 4:12
ABC: Трамп рассказал Лаврову о планах ИГ взорвать пассажирский самолетМеждународная панорама 17 мая, 4:00
Белый дом: Трамп будет рад встретиться с Эрдоганом во время своего зарубежного турнеМеждународная панорама 17 мая, 3:33
THR: Майкл Мур снимет сиквел "Фаренгейт 9/11" с критикой ТрампаМеждународная панорама 17 мая, 3:29
Телескоп James Webb доставлен в Техас и подготовлен к финальным испытаниямКосмос 17 мая, 3:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 17 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Два десятка человек пострадали во вторник в американском округе Бэррон (штат Висконсин) из-за бурь и торнадо. Об этом сообщил журналистам местного филиала телеканала ABC шериф округа Крис Фицджеральд.
По его словам, смерч прошел вблизи стоянки жилых автоприцепов, многие из них были серьезно повреждены или полностью разрушены. Как отметил страж порядка, поступила информация о гибели одного человека, однако власти пока не могут подтвердить эти данные.
Сильным ветром были повалены десятки деревьев, повреждены здания.