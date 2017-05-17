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СМИ: арестованная в США россиянка Светлана Захарова пройдет проверку на детекторе лжи

Происшествия
17 мая, 7:58 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Адвокат россиянки надеется, что можно будет предоставить суду доказательства того, что экс-губернатор Нью-Йорка Элиот Спитцер совершил нападение на девушку, пытаясь ее задушить

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НЬЮ-ЙОРК, 17 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Россиянка Светлана Захарова, арестованная по обвинению в вымогательстве $400 тысяч у бывшего губернатора штата Нью-Йорк Элиота Спитцера, может вскоре пройти испытания на детекторе лжи. С таким предложением выступил во вторник на очередном заседании Верховного суда Манхэттена ее адвокат Джозеф Мюррей. Как пишет New York Daily News, судья Чарльз Соломон дал разрешение на проведение в здании тюрьмы проверки на полиграфе.

Адвокат надеется, что можно будет предоставить суду лишние доказательства того, что экс-губернатор все-таки совершил в номере гостиницы "Плаза" нападение на девушку, пытаясь ее задушить. Когда Захарова вызвала полицию, он смог "использовать политическое влияние" и оказал давление на правоохранительные органы, избежав задержания. "Господина Спитцера следовало арестовать", - заявил адвокат. Он считает, что "детектор лжи может предоставить соответствующие необходимые доказательства".

"Нью-Йорк пост" пишет, что, по данным Мюррея, политик совершил нападение на девушку, поскольку пришел в ярость из- за ее отказа в близости. Захарова утверждает, что Спитцер "душил ее, повалил на пол" и обзывал вульгарными словами. Косвенные доказательства вины бывшего губернатора, по свидетельству адвоката, подтверждают и "некоторые записи", сделанные полицейскими во время допроса Спитцера.

Инцидент в отеле "Плаза" произошел в феврале 2016 года. На следующий день Захарова - уроженка Челябинска - уехала в Россию, а экс-губернатор обвинил ее в шантаже. По данным политика, россиянка потребовала денег, чтобы не предавать огласке произошедшее в отеле. 10 октября 2016 года Захарова вернулась в США и была арестована в здании аэропорта Нью- Йорка.

Кроме вымогательства, против нее было выдвинуто несколько серьезных обвинений, в том числе совершение кражи в особо крупном размере, подделка и хранение поддельных документов, другие правонарушения. Однако позже с россиянки были сняты почти все обвинения, кроме кражи. В настоящее время 26-летняя россиянка, которая также фигурирует под фамилией Трэвис, находится в нью-йоркской тюрьме на острове Райкерс-Айленд, ранее она заявила о своей невиновности. Заседание суда, на котором будет рассмотрены выдвигаемые обвинения против Светланы Захаровой, назначено на сентябрь.

В 2008 году Спитцер стал фигурантом громкого скандала и был вынужден уйти с поста губернатора штата. Правоохранительные органы уличили его в том, что он пользовался услугами проституток, преступая таким образом закон, а также допускал другие нарушения. Еще будучи генеральным прокурором штата Нью-Йорк, Спитцер прослыл бескомпромиссным борцом с преступностью, проституцией и финансовыми махинациями, выступая за "чистоту капитализма".

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Власти Нью-Йорка предъявили россиянке обвинения в вымогательстве $400 тыс.

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