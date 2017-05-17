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В аэропортах Москвы отменены почти 20 рейсов

Происшествия
17 мая, 8:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

Еще 15 задержаны. В среду в столице ожидается ветреная погода с небольшим дождем

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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Восемнадцать авиарейсов отменены в среду, еще 15 задерживаются в аэропортах Москвы, сообщает портал "Яндекс.Расписание".

По данным на 08:30 мск, в аэропорту Шереметьево отменены пять рейсов, четыре задерживаются. В Домодедове отменены 12 рейсов, еще 10 будут выполнены с опозданием. В аэропорту Внуково один рейс отменен и один задержан, все рейсы из аэропорта Жуковский будут выполнены по расписанию.

Как сообщили в Росгидромете, в Москве в среду ожидается ветреная погода с небольшим дождем. Температура воздуха составит плюс 11-13 градусов, по области будет от 8 до 13 градусов тепла. Ветер ожидается северный, до 7-12 м/с.

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