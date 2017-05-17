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Кормившие детей объедками работники столовой в Оренбуржье уволены

Происшествия
17 мая, 9:14 UTC+3 ОРЕНБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Вълкова

В управлении Роспотребнадзора по региону сообщили, что на пищеблоке школы выявлены нарушения требований к инвентарю, посуде, санитарному состоянию и содержанию помещения

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ОРЕНБУРГ, 17 мая. /Корр. ТАСС Наталия Вълкова/. Бригада работников школьной столовой в поселке Новосергиевка Оренбургской области, кормившая детей объедками, уволена, сообщили ТАСС в региональном Минобразования.

"Бригада работников столовой Новосергиевской средней общеобразовательной школы номер два уволена, на работу вышли новые повара. В школе работает специальная комиссия министерства, которая проведет расследование вопиющей ситуации", - сказал представитель министерства.

Ранее СМИ распространили сведения о нарушениях санитарно-эпидемиологических норм и правил в сельской школе, где детей кормили остатками пищи.

В управлении Роспотребнадзора по региону сообщили, что на пищеблоке школы выявлены нарушения требований к инвентарю, посуде, санитарному состоянию и содержанию помещения.

"В ходе проверки установлены многочисленные нарушения, связанные с организацией питания учащихся, в том числе контроля за качественным и количественным составом рациона питания, ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья, наличие продуктов с истекшим сроком годности", - уточнили в ведомстве.

Также по сообщению о нарушениях санитарно-эпидемиологических норм и правил в школьной столовой организована доследственная проверка следственными органами СК в Оренбургской области.

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