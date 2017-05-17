За семь лет СК раскрыл 42 тыс. преступлений прошлых лет

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Следственный комитет России за последние семь лет раскрыл 42 тыс. преступлений, остававшихся нераскрытыми в предыдущие годы. Об этом сообщил в своем аккаунте в "ВКонтакте" председатель СК Александр Бастрыкин.
"С момента создания Следственного комитета РФ раскрытие преступлений прошлых лет было определено в качестве одного из приоритетных направлений деятельности ведомства, - заметил глава СК. - Благодаря новейшим разработкам и методикам нашим следователям и криминалистам удается раскрывать самые запутанные дела по прошествии многих лет".
Так, в период с 2011 года по 2017 год следователями Следственного комитета во взаимодействии с оперативными подразделениями органов внутренних дел и безопасности раскрыто около 42 тыс. преступлений, уголовные дела о которых были приостановлены ранее. "Мы убеждены, ни одно преступление не должно остаться безнаказанным", - написал Бастрыкин в своем аккаунте.