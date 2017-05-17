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Специалисты восстановили газоснабжение в районе дома в Волгограде, где прогремел взрыв

Происшествия
17 мая, 10:24 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 17, мая. /ТАСС

До трех часов ночи рядом с местом ЧП были отключены от газа шесть многоквартирных домов и три частных

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ВОЛГОГРАД, 17 мая. /ТАСС/. Газоснабжение района Волгограда, прекращенное после взрыва в жилом доме, восстановлено, сообщил журналистам на месте ЧП начальник АДС АО "Волгоградгоргаз" Андрей Аксенов.

"Все потребители на данный момент с газом", - заявил он, отметив, что до трех часов ночи рядом с местом ЧП были отключены от газа шесть многоквартирных домов и три частных. Он уточнил, что некоторых абонентов подключали до 7:00, так как ночью не все открывали дверь сотрудникам газовой службы.

Взрыв газа

В Волгограде днем 16 мая произошел взрыв бытового газа в квартире на первом этаже четырехэтажного газифицированного кирпичного жилого дома. В результате были разрушены 12 квартир, рухнули перекрытия и часть внешней стены третьего подъезда, повреждены межкомнатные перегородки. Погибли четыре человека, 11 пострадали, из здания были эвакуированы 40 человек. После взрыва в доме в Волгограде был введен режим ЧС.

Причиной ЧП, по предварительным данным, стало повреждение газопровода при незаконном подключении к водоводу, работы выполняла компания, не имевшая на них разрешения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" УК РФ.

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