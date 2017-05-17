Подъезд дома в Волгограде обрушился из-за самовольного подключения к водопроводу

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Причиной обрушения целого подъезда жилого дома в Волгограде от взрыва газа, где погибли четыре человека, стало самовольное подключение торгового павильона к водоснабжению. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"14 мая мужчина через интернет-сайт бесплатных объявлений нанял 35-летнего местного жителя для производства работ по подключению торгового павильона, принадлежащего его сыну, к городским сетям водоснабжения. Нанятый работник специальным оборудованием должен был произвести работы по проколу грунта под проезжей частью на улице Панфиловской в Советском районе Волгограда в направлении водяного колодца, расположенного у дома № 60 на Университетском проспекте. Вместе с тем, как установили следователи, указанные работы по подключению магазина к сетям водоснабжения и водоотведения проводились несанкционированно, поскольку не были согласованы с администрацией Советского района Волгограда, АО "Волгоградгоргаз" и иными контролирующими органами", - сообщили в СК.

Накануне около 11 часов дня в ходе выполнения прокола грунта была повреждена газовая труба, нанятый работник вызвал аварийно-спасательную бригаду "Волгоградгоргаза", утечка оперативно была устранена путем отключения газа. Спустя два часа, уже в ходе восстановительных работ, произошел взрыв бытового газа и последующее обрушение 3-го подъезда дома № 60 на Университетском проспекте. В доме располагалось 45 квартир, в которых, по предварительным данным, проживали 97 человек.

В ходе разбора завалов были обнаружены тела четверых погибших. Личности всех установлены: один - работник аварийной газовой службы, остальные - жительницы пострадавшего дома. Тела направлены на судебно-медицинские экспертизы. Кроме того, госпитализированы не менее 11 человек, трое из которых находятся в тяжелом состоянии, еще у шестерых медики отмечают острую реакцию на стресс.

"В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержаны трое - владелец торгового павильона Юраслав Бабаян, его отец Юрий Бабаян, нанявший работника для несанкционированных работ, а также сам работник Владимир Лексункин", - сообщили в СК. По местам их жительства уже проведены обыски, в ходе которых следователями изъята документация на ведение предпринимательской деятельности, а также ноутбук и черновые записи работника, в которых имеется информация о ранее проводимых им аналогичных работах.

Всего в рамках расследования уголовного дела допрошено свыше 80 человек, в том числе 57 потерпевших. Готовится ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу фигурантам уголовного дела. Они допрошены в качестве подозреваемых, своей причастности к инкриминируемому преступлению не отрицают.