СМИ: в Тегеране четыре человека погибли в загоревшемся микроавтобусе

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ТЕГЕРАН, 17 мая. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Четыре человека погибли в Тегеране в результате возгорания в микроавтобусе. Об этом сообщает новостной телеканал IRINN.
По его данным, трагедия произошла в 07:30 утра (06:00 мск) на автобане Саиди на юго-востоке иранской столицы. Когда произошло возгорание, пассажиры не успели покинуть салон. В результате полученных ожогов трое мужчин и одна женщина скончались. Водитель микроавтобуса госпитализирован в тяжелом состоянии.
Причины случившегося пока не установлены, сообщает телеканал.