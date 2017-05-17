СМИ: в Тегеране четыре человека погибли в загоревшемся микроавтобусе

ТЕГЕРАН, 17 мая. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Четыре человека погибли в Тегеране в результате возгорания в микроавтобусе. Об этом сообщает новостной телеканал IRINN.

По его данным, трагедия произошла в 07:30 утра (06:00 мск) на автобане Саиди на юго-востоке иранской столицы. Когда произошло возгорание, пассажиры не успели покинуть салон. В результате полученных ожогов трое мужчин и одна женщина скончались. Водитель микроавтобуса госпитализирован в тяжелом состоянии.

Причины случившегося пока не установлены, сообщает телеканал.