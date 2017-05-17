Эпицентр взрыва в Волгограде находился в магазине рядом с многоэтажным домом

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Эпицентр взрыва газа в Волгограде, по предварительной версии, находился в помещении магазина рядом с многоэтажным домом, сообщил руководитель областного следственного управления СК РФ Михаил Музраев.

"По предварительной версии, взрыв произошел именно в помещении магазина, где скопился газ. Что касается того, что не впустили газовиков, - как только работники магазина почувствовали запах газа, они закрыли магазин и ушли. Такого, чтобы не впускали газовиков, не было. А газовики, когда приехали, они не смогли открыть дверь", - сказал Музраев.

По его словам, уже опрошены все жильцы пострадавшего дома, установлены личности погибших. "Были вопросы по жильцам двух квартир, потому что мы не могли их найти, но сегодня утром мы получили информацию о том, что они находятся за пределами Волгограда, связались с ними - они живы", - отметил Музраев.

Он уточнил, что погибли работник Волгоградгоргаза и три жильца дома. Возбуждено уголовное дело по статье "Проведение работ, не отвечающих требованиям безопасности, по неосторожности повлекших смерть людей". "Будем ставить вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста", - отметил руководитель областного управления СК.

На данный момент задержаны три человека. Это владелец торгового павильона, его отец и нанятый бизнесменом работник. "Это частное лицо, которое не имело ни лицензии, ни допуска", - сообщил Музраев. По его словам, поняв, что повредили трубу, проводившие работы позвонили в газовую службу и покинули магазин, закрыв его.