В Подмосковье врач приговорен к обязательным работам за гибель ребенка

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Суд в Подмосковье приговорил к обязательным работам детского врача за гибель пациента из-за неправильно поставленного диагноза. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"40-летний врач детской поликлиники Дмитровской городской больницы Музаффар Эгамбердиев признан виновным по ч. 2 ст. 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнение своих профессиональных обязанностей". Приговором суда ему назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ, на полгода он лишен права заниматься деятельностью по оказанию медицинской помощи несовершеннолетним", - сообщили в ГСУ.

Следствием и судом установлено, что 24 мая 2016 года Эгамбердиев принял местную жительницу с ее 3-летним сыном.

Однако он не выявил имевшееся у малыша заболевание, не назначил необходимого обследования и, недооценив тяжесть состояния ребенка и возможности возникновения непосредственной опасности для его жизни, а также гибели, поставил ребенку диагноз, что острой хирургической патологии у него не выявлено, и не стал его госпитализировать. 25 мая 2016 года ребенок скончался дома.

"В случае своевременного выявления Эгамбердиевым имевшегося у малолетнего пациента заболевания, своевременных госпитализации и проведении экстренного хирургического вмешательства его смерть была предотвратима", - добавили в главке.