В Пензенской области разбился легкомоторный самолет

САМАРА, 17 мая. /ТАСС/. Легкомоторный самолет разбился в Пензенской области при выполнении сельхозработ, пилот погиб, сообщили ТАСС в Приволжской транспортной прокуратуре.

"Легкомоторный самолет "Бекас X32" разбился сегодня около 10:00 мск в Земетчинском районе Пензенской области при выполнении сельскохозяйственных работ. Пилот, мужчина 1956 года рождения, погиб. Проводится проверка", - сказали в ведомстве.