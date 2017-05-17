В Пензенской области разбился легкомоторный самолет

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САМАРА, 17 мая. /ТАСС/. Легкомоторный самолет разбился в Пензенской области при выполнении сельхозработ, пилот погиб, сообщили ТАСС в Приволжской транспортной прокуратуре.
"Легкомоторный самолет "Бекас X32" разбился сегодня около 10:00 мск в Земетчинском районе Пензенской области при выполнении сельскохозяйственных работ. Пилот, мужчина 1956 года рождения, погиб. Проводится проверка", - сказали в ведомстве.