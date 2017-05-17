В Москве на стройплощадке найдены человеческие останки, захороненные более 100 лет назад

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Человеческие останки, захороненные более 100 лет назад, найдены на строительной площадке на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
"Вечером 16 мая при выполнении сотрудниками компании строительных работ на строительной площадке вблизи Таможенного проезда обнаружены человеческие останки. По оценке специалистов, давность захоронения составляет более 100 лет", - сказала Иванова.
По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Для установления причин смерти назначены судмедэкспертизы.