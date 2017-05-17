Замглавы администрации Жуковского задержан за получение взятки

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Заместитель руководителя администрации подмосковного Жуковского Павел Соболев стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в 520 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"С 10 апреля по 15 мая 2017 года чиновник, под угрозой создания в силу должностного положения, авторитета и иных возможностей занимаемой должности, препятствий деятельности коммерческой организации получил от ее представителя взятку в виде денег в сумме 520 тыс. рублей за общее покровительство", - сообщили в ГСУ.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по п. п. "б", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ - "Получение взятки в крупном размере, с вымогательством".

С подозреваемым проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.