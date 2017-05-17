В Красноярске на территории школы умерла пятиклассница

КРАСНОЯРСК, 17 мая. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) проводит проверку после смерти одиннадцатилетней девочки на территории школы №149 в Красноярске. Предположительно, ребенок мог умереть из-за болезни, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

"16 мая, около 17:00 (по местному времени - прим. ТАСС), в следственные органы поступило сообщение о том, что на территории школы №149 города Красноярска обнаружено тело 11-летней ученицы пятого класса без внешних признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении.

Следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлено, как девочка вместе с подругами вышла из здания школы и направилась к беговой дорожке, где через некоторое время упала и умерла. В СК добавили, что по предварительной версии, причиной смерти могло стать заболевание. О каком именно заболевании идет речь, в ведомстве не уточнили.