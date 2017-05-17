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Экс-начальника УФСИН по Коми приговорили к семи годам тюрьмы за взятки

Происшествия
17 мая, 12:56 UTC+3 СЫКТЫВКАР /Корр. ТАСС, Наталия Казаковцева

Александра Протопопова признали виновным в получении 625 тыс. рублей

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СЫКТЫВКАР, 17 мая. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Сыктывкарский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему руководителю УФСИН России по Республике Коми генерал-лейтенанту внутренней службы Александру Протопопову. Он признан виновным в получении 625 тыс. рублей взятки и приговорен к семи годам колонии, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать Протопопова виновным по статье УК РФ "Получение взятки" и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы со штрафом в 1,875 млн рублей, лишить права занимать определенные должности сроком на пять лет, конфисковать сумму взятки - 625 тыс. рублей, арест имущества сохранить", - огласил приговор судья.

По данным суда, Протопопов получил 625 тыс. рублей взятки за заключение серии контрактов о поставке овощей в колонии Коми от ООО "Эстет", представителем которого являлся предприниматель Рамал Джаббарлы. Цена каждого контракта не превышала 100 тыс. рублей, поэтому проведение аукционов не требовалось, в то же время объем поставок оценен в 10,5 млн рублей.

Помимо Протопопова, на скамье подсудимых его бывший заместитель Валерий Иванов, бывший начальник колонии- поселения № 34 Роман Коржов, которые обвинялись в растрате, а также Джаббарлы - за пособничество в растрате. По данным следствия, в 2014 году фигуранты похитили 9,4 тыс. железобетонных плит с двух ведомственных автодорог в районе поселков Вожский и Вежайка в Коми. Демонтаж и вывоз плит помог организовать Джаббарлы, причиненный ущерб превысил 14 млн рублей. Дело о растрате возвращено сегодня прокурору "для устранения препятствий его рассмотрения судом", меры пресечения обвиняемым суд отменил.

Протопопов был задержан в январе 2016 года в Москве, на тот момент он, помимо руководства УФСИН по Коми, исполнял обязанности заместителя директора ФСИН России. Протопопов изначально настаивал на своей невиновности, заявляя, что Джаббарлы его оговорил.

Гособвинитель заявил ранее, что вина Протопопова доказана, он просил суд приговорить обвиняемого к 10 годам колонии строгого режима со штрафом в 37,5 млн рублей (60-кратный размер взятки) и запретом занимать определенные должности на восемь лет, а также лишить звания генерал- лейтенанта.

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