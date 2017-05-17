Комиссия МАК по расследованию крушения самолета в Пензенской области приступила к работе

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию причин падения легкомоторного самолета под Пензой. Об этом сообщает пресс-служба МАК.
"В соответствии с российским воздушным законодательством Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.
Легкомоторный самолет разбился в среду в Пензенской области при выполнении сельхозработ, пилот 1956 года рождения погиб.