Комиссия МАК по расследованию крушения самолета в Пензенской области приступила к работе

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию причин падения легкомоторного самолета под Пензой. Об этом сообщает пресс-служба МАК.

"В соответствии с российским воздушным законодательством Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.

Легкомоторный самолет разбился в среду в Пензенской области при выполнении сельхозработ, пилот 1956 года рождения погиб.