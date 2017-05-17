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Пострадавший при взрыве гранаты в компьютерном зале в Дагестане ребенок скончался

Происшествия
17 мая, 14:32 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 17, мая. /ТАСС

Пострадавший с 24 апреля находился в коме. Врачи провели ему операцию, но спасти ребенка не удалось

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МАХАЧКАЛА, 17 мая. /ТАСС/. Ребенок, пострадавший при взрыве гранаты в компьютерном зале в Цумадинском районе Дагестана в конце апреля, скончался в больнице Махачкалы, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы республиканского Минздрава Залина Муртазалиева.

"Пострадавший при взрыве 10-летний мальчик скончался сегодня в больнице. Он был в коме, не приходил в сознание. Врачи боролись за его жизнь, ему провели операцию, но, к сожалению, спасти не удалось", - сказала собеседница агентства.

24 апреля в селении Агвали в помещении, используемом под компьютерный зал, взорвалась граната. В результате один человек погиб на месте, еще 11 пострадали. Премьер-министр Дагестана Абдусамад Гамидов распорядился семьям пострадавших при взрыве оказать материальную помощь.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" УК РФ. Ход расследования уголовного дела на контроль взяла прокуратура Дагестана.

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