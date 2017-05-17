Мосгорсуд оставил под стражей уроженку Узбекистана по делу о теракте в Петербурге

IT-технологии для мусульман: от халяль-путеводителя до виртуального хаджаЭкономика и бизнес 17 мая, 15:20
Ситуация с превышением сероводорода в Капотне стабилизироваласьОбщество 17 мая, 15:11
Власти Москвы обнародовали данные опроса жителей сносимых пятиэтажекОбщество 17 мая, 15:11
Колобков: задача обеспечения регионов России бассейнами решена не полностьюСпорт 17 мая, 14:59
Трейлеры к лентам "Коллектор" и "Матильда" номинированы на престижную американскую премиюКультура 17 мая, 14:58
Федун уверен в том, что Каррера не покинет "Спартак"Спорт 17 мая, 14:52
РФ готова предоставить стенограмму беседы Лаврова и ТрампаПолитика 17 мая, 14:50
Не имеющим 25 лет стажа украинцам повысят пенсионный возрастМеждународная панорама 17 мая, 14:48
Отправление поезда с хоккеистами сборной России в Париж задерживаетсяСпорт 17 мая, 14:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду оставил под стражей уроженку Узбекистана Шохисту Каримову, подозреваемую по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга, передает корреспондент ТАСС.
Своим решением суд апелляционной инстанции отклонил жалобу защиты. "Жалобу защиты отклонить, постановление суда первой инстанции признать законным и обоснованным", - огласил судья решение.
Каримова в суде рассказала, что не имеет отношение к организации теракта, а найденное у нее в сумке оружие было подброшено при обыске.
"Я никогда не имела никакого отношения к терроризму, я работала в кафе, заготавливала зелень. Меня подставили", - заявила она.
Как отметил представитель прокуратуры, следствие выясняет обстоятельства возможного участия Каримовой в преступлении.
"Считаю, что только содержание Каримовой под стражей может обеспечить соблюдение интересов расследования дела", - заявила в суде прокурор.
Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист, который привел в действие взрывное устройство. Пострадавшими признаны 102 человека. В настоящее время по делу арестованы 12 человек.