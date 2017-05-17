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Мосгорсуд оставил под стражей уроженку Узбекистана по делу о теракте в Петербурге

Происшествия
17 мая, 15:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

Шохтиста Каримова сообщила в суде, что не имеет отношения к организации теракта

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду оставил под стражей уроженку Узбекистана Шохисту Каримову, подозреваемую по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга, передает корреспондент ТАСС.

Своим решением суд апелляционной инстанции отклонил жалобу защиты. "Жалобу защиты отклонить, постановление суда первой инстанции признать законным и обоснованным", - огласил судья решение.

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Каримова в суде рассказала, что не имеет отношение к организации теракта, а найденное у нее в сумке оружие было подброшено при обыске.

"Я никогда не имела никакого отношения к терроризму, я работала в кафе, заготавливала зелень. Меня подставили", - заявила она.

Как отметил представитель прокуратуры, следствие выясняет обстоятельства возможного участия Каримовой в преступлении.

"Считаю, что только содержание Каримовой под стражей может обеспечить соблюдение интересов расследования дела", - заявила в суде прокурор.

Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист, который привел в действие взрывное устройство. Пострадавшими признаны 102 человека. В настоящее время по делу арестованы 12 человек.

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