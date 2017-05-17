ВС Карелии рассмотрит жалобы на приговор фельдшеру по делу о трагедии на Сямозере

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Верховный суд Карелии 6 июня рассмотрит апелляционные жалобы пострадавших на приговор фельдшеру Суоярвской ЦРБ Ирине Щербаковой, принявшей звонок тонущего на Сямозере мальчика за шутку, сообщили ТАСС в канцелярии суда.

Суоярвский районный суд 4 апреля признал Щербакову виновной по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц" УК РФ и приговорил ее к трем годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее 10-летней дочерью возраста 14 лет. Потерпевшие потребовали ужесточить приговор и направили апелляционные жалобы в Верховный суд Карелии.

"Рассмотрение апелляционных жалоб назначено на 10:00 мск 6 июня", - сказала представитель суда.

Как было доказано в суде первой инстанции, 18 июня 2016 года в Суоярвскую ЦРБ позвонил 12-летний мальчик. Находившаяся на дежурстве Щербакова выслушала ребенка, который рассказал, что он и другие дети тонут, но не отреагировала на сообщение надлежащим образом, не оповестила о звонке службы спасения и администрацию больницы. Звонок ребенка она приняла за шутку, халатность фельдшера не позволила своевременно начать спасательную операцию и привела к гибели детей.

Щербакова стала первой, кого осудили за ЧП с детьми. В суде она признала вину частично.

Трагедия на Сямозере

ЧП произошло в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей, СК РФ возбудил уголовные дела.

Директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова и начальник лагеря Вадим Виноградов находятся под стражей, экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и бывший инструктор лагеря Валерий Круподерщиков - под подпиской о невыезде. Также в гибели детей обвиняются врио руководителя карельского управления Роспотребнадзора Людмила Котович и экс-инструктор лагеря Павел Ильин, которые находятся на свободе.