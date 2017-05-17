Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.05:
$ 56.74
€ 62.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ВС Карелии рассмотрит жалобы на приговор фельдшеру по делу о трагедии на Сямозере

Происшествия
17 мая, 15:28 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК /Корр. ТАСС, Игорь Лукьянов

Рассмотрение апелляционных жалоб об ужесточении приговора фельдшеру Ирине Щербаковой назначено на 6 июня

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Верховный суд Карелии 6 июня рассмотрит апелляционные жалобы пострадавших на приговор фельдшеру Суоярвской ЦРБ Ирине Щербаковой, принявшей звонок тонущего на Сямозере мальчика за шутку, сообщили ТАСС в канцелярии суда.

Читайте также новости по теме:
Гибель детей на озере в Карелии
© gubdaily.ru

Суд признал фельдшера виновной в гибели детей на Сямозере

Правительство планирует сделать Минобрнауки куратором детского отдыха

СК предъявил окончательное обвинение фигурантам дела о трагедии на Сямозере в Карелии

Суоярвский районный суд 4 апреля признал Щербакову виновной по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц" УК РФ и приговорил ее к трем годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее 10-летней дочерью возраста 14 лет. Потерпевшие потребовали ужесточить приговор и направили апелляционные жалобы в Верховный суд Карелии.

"Рассмотрение апелляционных жалоб назначено на 10:00 мск 6 июня", - сказала представитель суда.

Как было доказано в суде первой инстанции, 18 июня 2016 года в Суоярвскую ЦРБ позвонил 12-летний мальчик. Находившаяся на дежурстве Щербакова выслушала ребенка, который рассказал, что он и другие дети тонут, но не отреагировала на сообщение надлежащим образом, не оповестила о звонке службы спасения и администрацию больницы. Звонок ребенка она приняла за шутку, халатность фельдшера не позволила своевременно начать спасательную операцию и привела к гибели детей.

Щербакова стала первой, кого осудили за ЧП с детьми. В суде она признала вину частично.

Трагедия на Сямозере

ЧП произошло в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей, СК РФ возбудил уголовные дела.

Директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова и начальник лагеря Вадим Виноградов находятся под стражей, экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и бывший инструктор лагеря Валерий Круподерщиков - под подпиской о невыезде. Также в гибели детей обвиняются врио руководителя карельского управления Роспотребнадзора Людмила Котович и экс-инструктор лагеря Павел Ильин, которые находятся на свободе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Гибель детей на озере в Карелии
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Афиша 70-го Каннского кинофестиваля
Афиши Каннского фестиваля: от Мэрилин Монро до Брюса Уиллиса
Фото
9
Источник: на месте взрыва в жилом доме в Волгограде обнаружено тело третьего погибшего
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
9
Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клинцевич посчитал пустым заявление Киева об отказе от силового возвращения Донбасса
2
Эксперты предложили к 2020 году ввести санкции для ТВ за показ распития алкоголя
3
История отмены визового режима между ЕС и Украиной. Досье
4
В Москве вновь объявлено штормовое предупреждение
5
РФ готова предоставить стенограмму беседы Лаврова и Трампа
6
Японская принцесса Мако выйдет замуж за однокурсника и покинет императорскую семью
7
В России стартовали продажи Nokia 3310
Темы дня
Загрузка...
Реклама