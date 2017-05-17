Американский сенатор потерял сознание во время забега в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 17 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Американский сенатор Том Тиллис (республиканец от штата Северная Каролина) потерял сознание и упал во время командного забега в Вашингтоне. Об этом сообщило агентство Associated Press (АР).

По его данным, 57-летний Тиллис был госпитализирован. Медики сообщают, что в настоящее время он пришел в сознание и дышит. Других подробностей пока не приводится.