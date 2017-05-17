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Американский сенатор потерял сознание во время забега в Вашингтоне

Происшествия
17 мая, 16:31 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

57-летний Том Тиллис был госпитализирован, сообщает агентство Associated Press

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ВАШИНГТОН, 17 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Американский сенатор Том Тиллис (республиканец от штата Северная Каролина) потерял сознание и упал во время командного забега в Вашингтоне. Об этом сообщило агентство Associated Press (АР).

По его данным, 57-летний Тиллис был госпитализирован. Медики сообщают, что в настоящее время он пришел в сознание и дышит. Других подробностей пока не приводится.

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