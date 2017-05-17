В Ростове не получали запрос из Киева об организации видеоконференции Януковича

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая. /ТАСС/. Ростовский областной суд не получал пока официального запроса от украинских властей об организации видеосвязи для участия бывшего президента Украины Виктора Януковича в заседании Оболонского райсуда Киева. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"У нас на данный момент нет информации, что именно 18 мая будет Янукович выходить на видеосвязь. Может быть, они (украинская сторона - прим. ТАСС) параллельно обратились в другие инстанции, например, в органы юстиции, как и должно быть", - сказали в суде.

В ответе суда (копия имеется в распоряжении ТАСС) на запрос адвоката Януковича отмечается, что при поступлении соответствующего обращения Оболонского районного суда оно будет рассмотрено в установленном порядке.

Ранее Янукович заявил о своем желании участвовать в заседании Оболонского райсуда Киева в режиме видеоконференции.

Защита экс-президента 15 мая направила обращение в Министерство юстиции РФ и Ростовский областной суд с просьбой организовать видеоконференцию. Как пояснил ранее ТАСС адвокат Виталий Сердюк, обращение было направлено в РФ для того, чтобы участие Януковича в заседании было организовано в соответствии с украинским законодательством.

При этом Сердюк отметил, что ответ из Ростовского суда о том, что "каких-либо проблем для организации (видеоконференции - прим. ТАСС) нет", защита получила, остается только "в порядке Европейской конвенции о правовой помощи по уголовным делам получить запрос от украинской стороны".

В Оболонском районном суде Киева 4 мая состоялось первое подготовительное заседание по обвинению Януковича в госизмене. Было рассмотрено несколько ходатайств, в частности суд удовлетворил просьбу защиты о возможности участия Януковича в судебном процессе по видеосвязи. Следующее заседание назначено на 18 мая.