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Захарченко подозревают в получении $800 тыс. взятки при посредничестве генерал-майора МВД

Происшествия
17 мая, 17:52 UTC+3 МОСКВА 17, мая. /ТАСС

Отмечается, что следствие арестовало имущество третьих лиц, якобы связанное с полковником, на сумму более 2 млрд рублей

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Дмитрий Захарченко

Дмитрий Захарченко

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Бывший заместитель начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковник Дмитрий Захарченко подозревается в получении взятки в $800 тысяч при посредничестве генерал-майора полиции Алексея Лаушкина. Об этом в среду в Мосгорсуде сообщил его защитник Александр Лебедевич.

"На данный момент в отношении Захарченко существует подозрение о получении взятки в размере $800 тысяч при посредничестве генерала МВД Лаушкина и сотрудника ФСБ Сенина", - заявил адвокат.

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Предполагаемый соучастник отца полковника Захарченко обвиняется в растрате 1,5 млн руб.

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В ответ представитель следствия сделал адвокату замечание, так как он разгласил тайну следствия.

Согласно материалам дела, следствие на данный момент арестовало имущество третьих лиц, якобы связанное с Захарченко, на сумму более 2 млрд рублей. "Сумма арестованного имущества значительно превышает ту сумму, которую суд сможет взыскать с Захарченко, исходя из существующих сегодня обвинений", - сказал Лебедевич.

Дело Захарченко

22 марта Басманный суд Москвы продлил срок ареста имущества, наложенного на счета Лидии Горшковой в рамках дела полковника МВД. Арестованные деньги находились на банковских счетах третьего лица, которые, по мнению следствия, могли быть получены преступным путем.

Бывший высокопоставленный сотрудник МВД обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования, а также в получении взяток.

Как ранее выяснилось в суде, Захарченко предупредил фигурантов дела о хищении в Нота-банке о предстоящих в кредитной организации обысках. Во время обыска у самого Захарченко были изъяты денежные средства в различной валюте на общую сумму в 8,5 млрд рублей. По его словам, квартира, где изъяли деньги, принадлежит его сестре.

Источник в правоохранительных органах ранее сообщил ТАСС, что дело в отношении Захарченко, его задержание и последовавший арест связаны с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка.

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