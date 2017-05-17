Фигуранты дела о хищении при строительстве резиденции президента признали вину

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Фигуранты уголовного дела о хищении 225 млн рублей, выделенных на строительство резиденции президента РФ, признали вину.

Об этом заявил следователь Сергей Новиков в Басманном суде Москвы, где решается вопрос о продлении ареста в отношении обвиняемых, передает корреспондент ТАСС.

"Вину все обвиняемые признали в полном объеме", - сказал он.

Басманный суд Москвы рассматривает вопрос о продлении срока содержания под стражей бывшему заместителю главы ФГУП "Атэкс" ФСО Станиславу Кюнеру и еще трем фигурантам дела - Литвинову, Перевалову и Торчинскому. Следствие просит продлить им арест на 3 месяца. 18 мая суд также рассмотрит ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде ареста главе ФГУП "Атэкс" Андрею Каминову и еще одному фигуранту дела - коммерсанту из Санкт-Петербурга Андрею Родионову.

По данным СК РФ, Каминов, его бывший первый заместитель Кюнер и экс-глава компании "Стройфасад" Дмитрий Торчинский, а также трое петербургских коммерсантов - Андрей Родионов, Сергей Перевалов и Сергей Литвинов - были задержаны по результатам проведенного ФСБ и ФСО комплекса следственных действий и оперативных мероприятий. По версии следствия, они причастны к хищениям при строительстве "Объекта № 53" ФСО России - дома приемов президента РФ.

Уголовное дело расследуется по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") и ст. 210 ("Организация преступного сообщества") УК РФ.

Стоит отметить, что по словам адвоката Кюнера, его подзащитный вину не признает.