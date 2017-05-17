Порядка 250 вкладчиков татарстанских банков вышли на митинг в Казани

КАЗАНЬ, 17 мая. /ТАСС/. Около 250 человек приняли участие в митинге вкладчиков лишившихся лицензий татарстанских банков в Казани, акция прошла без происшествий. Об этом сообщил ТАСС представитель УВД Казани.

"Около 250 человек собралось, по нашим подсчетам, на митинге", - сказал собеседник агентства.

Митинг начался в 17:00 мск и продолжался чуть больше часа. Среди его участников были представители юридических лиц, физические лица, клиенты, средства которых находятся в доверительном управлении дочерней структуры Татфондбанка - "ТФБ-Финанс", и так называемые превышенцы, чьи вклады превышают размер страховой суммы (1,4 млн рублей). Вкладчики требовали вернуть деньги, провести парламентское расследование по банковскому кризису, включить представителей от союза пострадавших клиентов банков в комитет кредиторов.

Как сообщалось накануне, власти Татарстана совместно с госкорпорацией "Агентство по страхованию вкладов" создадут рабочую группу, которая будет взаимодействовать с кредиторами банков-банкротов республики по включение в реестр страховых выплат. Группа будет взаимодействовать с кредиторами по включению их в реестр страховых выплат АСВ, а также по работе с имуществом и оказывать информационное сопровождение. Достигнута договоренность о том, что комитеты кредиторов на период конкурсного производства в рамках ликвидации ПАО "Татфондбанк" и ПАО "Интехбанк" будут сформированы преимущественно из числа реально пострадавших клиентов банка - физических лиц и представителей предпринимателей.

Ранее власти региона объявили о создании специальной коммерческой организации, которая будет получать земли, реализовывать на них инвестпроекты и за счет прибыли компенсировать потери пострадавшим от отзыва лицензий банков Татарстана.

Банковский кризис

С конца декабря прошлого года в Татарстане разразился масштабный банковский кризис. В результате чего Банк России отозвал с 3 марта 2017 года лицензии на осуществление банковских операций у казанских Татфондбанка, Интехбанка и Анкор банка. В начале апреля этого года все три банка были признаны банкротами Арбитражным судом республики по искам Центробанка РФ.

Позже, 5 апреля, регулятор лишил лицензии еще одну местную кредитную организацию - Татагропромбанк. Согласно данным отчетности, по величине активов Татфондбанк на 1 февраля 2017 г. занимал 42-е место в банковской системе РФ, Интехбанк - 138-е место, Анкор банк - 231-е, Татагропромбанк - 400-е место по величине активов на 1 марта 2017 года.

Затем Банк России ввел временную администрацию еще в одном татарстанском банке - Спурт банке - в лице госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" сроком на 6 месяцев и мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на 3 месяца.