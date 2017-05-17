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По делу о взятке вице-губернатору Петербурга задержан подрядчик строительства стадиона

Происшествия
17 мая, 19:01 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 17, мая. /ТАСС

Василия Сливкина задержали в Москве еще в мае 2016 года по делу о похищении более 350 млн рублей при исполнении контрактов на поставку подсветки и электрооборудования для стадиона

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Полиция задержала гендиректора компании СЭМ-5 Василия Сливкина, подрядчика строительства стадиона "Санкт-Петербург Арена" по делу о даче взятки в 20 млн рублей бывшему вице-губернатору города Марату Оганесяну. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"Сегодня у Сливкина истек срок содержания под стражей по делу о мошенничестве, после выхода из СИЗО его задержали по делу о даче взятки", - сказал собеседник агентства. Сливкин был задержан в Москве еще в мае 2016 года по делу о похищении более 350 млн рублей при исполнении контрактов на поставку подсветки и электрооборудования для стадиона.

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Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщила о задержании руководителя одной из организаций-подрядчиков строительства стадиона, но в ведомстве отказались подтвердить, что задержанный Василий Сливкин.

В начале мая СК сообщил о возбуждении в отношении Оганесяна нового уголовного дела. Его фигурантами являются гендиректор "СтройЭлектроМонтаж-5" (СЭМ-5) Василий Сливкин, которого подозревают в даче взятки, его заместитель Кирилл Сливкин и главный экономист Николай Хрипунов. По версии следствия, как вице-губернатор, курирующий выполнение контракта на работы по художественной подсветке и наружному освещению стадиона, Оганесян получил от главы СЭМ-5 через посредников Хрипунова и Сливкина взятку в 20 млн рублей за обеспечение заключения договора с компанией. 6 мая суд арестовал Хрипунова и Кирилла Сливкина на два месяца.

Дело Оганесяна

Бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян в настоящее время также находится под стражей, срок ареста ему продлен до августа. Его задержали 16 ноября прошлого года в Москве, на следующий день экс-чиновнику предъявили обвинение по статье "Мошенничество".

Расследование установило факт хищения в 2014 году более 50 млн рублей при заключении генподрядчиком стадиона, ЗАО "Трансстрой", договора с компанией "ТДМ" (Театрально-декорационные мастерские) на поставку табло для "Зенит- Арены". В деле есть еще несколько фигурантов, в том числе бывший заместитель председателя комитета по строительству Петербурга Александр Янчик и сотрудники компании "ТДМ", которую связывают с директором Александринского театра Григорием Поповым.

В марте 2017 года Следственный комитет официально подтвердил, что Григорию Попову предъявлены обвинения по тому же делу о хищениях при строительстве стадиона "Зенит- Арена", до этого ведомство не упоминало его среди фигурантов дела. Обвинение Попову, которого следствие считает одним из организаторов, было предъявлено еще осенью 2016 года, ему избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

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